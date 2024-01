MC Naninha flagra traição durante passeio de lancha do namorado

A funkeira MC Naninha foi vista batendo no ficante e jogando suposta amante no mar

A cantora de funk MC Naninha protagonizou um momento polêmico nesta sexta-feira, 29. Conhecida pelos hits “Rave delas” e “Me separei”, a MC foi vista brigando com um homem dentro de uma lancha no mar do Rio de Janeiro.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Naninha é vista discutindo com o rapaz quando o empurra e vai em direção à mulher que também estava na embarcação.