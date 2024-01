Réveillon em Fortaleza: Cearense 6utto irá cantar com Luísa Sonza

Previsto para iniciar às 20 horas, a participação do artista cearense se deu após o interesse da própria Luísa Sonza em ter um músico local em seu show. “A galera da Cufa entrou em contato com a produção da Luísa. Eles listaram alguns artistas da Cidade para fazer essa participação, e eu fui o escolhido ”, detalha.

O rapper cearense 6utto irá se apresentar neste sábado, 30, no palco do Réveillon de Fortaleza junto com a cantora Luísa Sonza. A novidade foi revelada pelo próprio artista ao Vida&Arte.

“Eu estou escolhendo ainda qual vai ser a música que eu vou apresentar lá, se vai ser alguma música mais pra cima para animar a galera ou alguma mais sentimental”, detalha ao reforçar que Luísa e sua produção gostaram do seu trabalho e do que ele “representa para Fortaleza”.

Rapper cearense 6utto foi convidado para se apresentar durante o show de Luísa Sonza no Réveillon de Fortaleza 2023 Crédito: Samuel Setubal

Se apresentando no penúltimo dia de 2023 em umas das maiores festas de Réveillon do Brasil, o cearense tenta descrever o sentimento: “Eu tô felizão, é um grande reconhecimento do meu trabalho. É uma oportunidade muito massa! E estar junto a Luísa Sonza, que tem um talento enorme e é conhecida por muita gente, me deixa feliz porque eu sei que é um voo para minha carreira e, se Deus quiser, eu vou alcançar mais lugares”.

