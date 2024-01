SBT dubla filmes inéditos do criador de "Chaves" para homenagem

Em homenagem aos 40 anos de "Chaves" no Brasil, SBT dubla filmes inéditos de Roberto Gómez Bolanõs Crédito: Grupo Chespirito/Divulgação

Celebrando os 40 anos da estreia de "Chaves" e "Chapolin" no Brasil, o SBT homenageará Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), criador e protagonista dos seriados, com a exibição de três filmes inéditos dele no País. A dublagem dos longas — "El Chanfle" (1979), "El Chanfle 2 (1982) e "Musica del Viento" (!988) — foi solicitada pela emissora para que as obras sejam exibidas no canal. A informação foi confirmada pelo F5 (Folha de S. Paulo).