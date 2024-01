Prime Video, Netflix e Disney+: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Star +, Prime Video, Netflix e Disney +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Percy Jackson e os Olimpianos - 1ª Temporada" e "Elvis", confira as opções!

Disney+



A produção seguirá o pré-adolescente Percy Jackson após descobrir que é um semideus, filho de deus com uma humana. Após um acidente com um monstro, o garoto é levado para o Acampamento Meio-Sangue e se torna o maior suspeito de roubar o raio de Zeus.

Prime Video

O filme aborda a vida e a música de Elvis Presley (Austin Butler) sob o prisma da sua tumultuada relação com seu empresário enigmático, o coronel Tom Parker (Tom Hanks). A história mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker, que se estendeu por mais de 20 anos, desde a ascensão de Presley à fama até seu estrelato sem precedentes, tendo como pano de fundo a evolução da paisagem cultural e a perda da inocência na América. No centro dessa jornada está uma das pessoas mais importantes e influentes na vida de Elvis, Priscilla Presley.