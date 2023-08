Maisa no Ceará: atriz curte férias em resort de luxo: ‘Paraíso’

A atriz Maisa compartilhou momentos da estadia em um resort de luxo na Praia da Taíba, no Ceará, em publicações no Instagram. A estrela de “Depois dos Quinze” passou o fim de semana no local e elogiou o ambiente: “Paraíso”, escreveu em post compartilhado na ferramenta Stories.

A artista desembarcou em Fortaleza na última quinta-feira, 17, para participar da festa de aniversário de 25 anos do cantor Nattan e aproveitou para prolongar a hospedagem ao lado de uma amiga.

“Tivemos um imprevisto e acabamos estendendo a viagem para passar o fim de semana por aqui. Foi perfeito”, comentou. O espaço no qual a estrela esteve hospedada tem 36 acomodações, com estadia mínima de duas noites e preços que variam entre R$3.800 e R$10.400.