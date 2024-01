Benfica recebe programação cultural gratuita neste fim de semana

Neste fim de semana, o bairro Benfica será contemplado com ações promovidas pela UFC, com Corredor Cultural, exposição sobre o Festival Concreto e um concerto de Natal

No mesmo dia, mas às 17h30min, os jardins da Reitoria serão tomados pelo Concerto de Natal da UFC, que inicia as comemorações dos 70 anos da universidade, a serem celebrados em 16 de dezembro de 2024. No domingo, das 8h30min às 16 horas, será a vez do projeto Corredor Cultural Benfica ocupar o entorno da Reitoria. O evento reúne apresentações artísticas, aulas e exposições , além de feiras culturais e gastronômicas.

Atividades de música, artes plásticas, cinema, oficinas, recreação infantil e teatro são algumas das atrações no bairro Benfica neste fim de semana. Entre as ações, destaque para a abertura da exposição Festival Concreto 10 anos, Concerto de Natal da Universidade Federal do Ceará (UFC) e mais uma edição do Corredor Cultural Benfica.

A programação relacionada ao Concerto de Natal da UFC começa com a recreação infantil da Turma do Tio Chris, grupo formado por egressos do Curso de Teatro da UFC, às 17h30min. Depois, às 18 horas, a Camerata de Cordas da UFC apresentará clássicos de Natal, como “Jingle Bells”, “Noite Feliz” e “Aleluia”.

Estarão no catálogo fotografias, cenografias e outras obras de destaque do projeto . Visitantes podem conferir ainda oficinas, instalações artísticas, pinturas murais, shows e outros eventos. O projeto expográfico é idealizado pelos estudantes do curso de Design da UFC, com coordenação da professora Tânia Vasconcelos.

A primeira atividade da programação é a abertura da mostra “Festival Concreto 10 anos”, com curadoria do artista visual e criador do festival, Narcélio Grud. A exposição resgata as diferentes edições do evento, que deu “ visibilidade a espaços urbanos pouco explorados” e ampliou “a experiência comunitária em torno das experiências visuais”.

Ele acrescenta: “Essa ocupação dos espaços da Universidade pelo público externo é fundamental para mantermos um diálogo efetivo e afetivo com nossa sociedade. É o início de um trabalho que desenvolveremos com essa integração de forma efetiva e com um diálogo contínuo e profícuo”.

"As ações desse final de semana mostram a potencialidade que a UFC tem no campo cultural de forma a dialogar com a sociedade. Esse é um dos caminhos que estamos demarcando como ações da Procult e dos equipamentos culturais que estão ligados à Pró-Reitoria”, afirma o professor Sandro Gouveia, pró-reitor de Cultura da UFC.

Concerto de Natal é realizado na Reitoria da UFC Crédito: UFC/Divulgação

A regência é feita pela professora Liu Man Ying, do Curso de Música do Instituto de Cultura e Arte (ICA), da UFC. Em seguida, às 18h40min, será a vez do espetáculo infantil “A Estrela de Natal”. O encerramento da programação no sábado será com a Orquestra Sinfônica da UFC Sobral, às 19h20min, com repertório clássico. A professora Adeline Stervinou é a regente.

Quando: sábado, 16, a partir das 17h30min



sábado, 16, a partir das 17h30min Onde: Jardins da Reitoria (Av. da Universidade, 2853 - Benfica)



Jardins da Reitoria (Av. da Universidade, 2853 - Benfica) Gratuito

Corredor Cultural Benfica

Outro destaque da programação é mais uma edição do Corredor Cultural Benfica, com atrações a partir das 8h30min em cinco espaços na Reitoria da UFC e entorno. As ações passam por atividades com música, teatro, poesia, oficinas, cinema, dança e exposições até às 16 horas do domingo, 17.