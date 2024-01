Restart anuncia novos shows em 2024 da turnê de despedida

Com primeira apresentação marcada para o dia 20 de janeiro, a banda formada por Pe Lu, Pe Lanza, Koba e Thominhas fará show em Recife. O evento na capital de Pernambuco acontece no Classic Hall.

Já no mês de março, a Restart fará shows em Campinas (SP), no dia 9; no Rio de Janeiro (RJ), no dia 16; e em Santos (SP), no dia 30. O grupo também passará por Belo Horizonte (MG), no dia 6 de abril, e em São José dos Campos (SP), no dia 13.

Turnê da Restart tem atualização na programação

A nova na programação de shows da Restart, no entanto, não agradou parte do público nordestino. No dia 13 de janeiro, a banda estava prevista para passar em Salvador. Na atualização da agenda de 2024, a data na capital baiana foi removida.

Conhecida pelos hits “Levo Comigo”, “Amanhecer no teu olhar”, “Lembranças” e outros sucessos dos anos 2010, a Restart revelou que novas datas para 2024 podem ser adicionadas.

Turnê de despedida da Restart 2024

20 de janeiro de 2024 : Classic Hall (Recife - Pernambuco)

: Classic Hall (Recife - Pernambuco) 9 de março de 2024 : Expo D. Pedro (Campinas - São Paulo)

: Expo D. Pedro (Campinas - São Paulo) 16 de março de 2024 : Morro da Urca (Rio de Janeiro - Rio de Janeiro)

: Morro da Urca (Rio de Janeiro - Rio de Janeiro) 30 de março de 2024 : Portuários (Santos - São Paulo)

: Portuários (Santos - São Paulo) 6 de abril de 2024 : Arena Hall (Belo Horizonte - Minas Gerais)

: Arena Hall (Belo Horizonte - Minas Gerais) 13 de abril de 2024: Palácio Sunset (São José dos Campos - São Paulo)



