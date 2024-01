Contas de Belo e Gracyanne são bloqueadas por dívida de R$ 690 mil

O músico Belo e a influenciadora Gracyanne Barbosa tiveram suas contas bancárias bloqueadas devido uma dívida avaliada em R$ 690 mil. A retenção foi determinada nesta quarta-feira, 13, pela Justiça de São Paulo.

De acordo com o O Globo, o bloqueio foi devido a ausência no pagamento do aluguel de uma mansão de luxo localizada no Planalto Paulista, bairro da área nobre da cidade de São Paulo.

Além da pendência de meses, a dívida também inclui parcelas do IPTU e de danos materiais aos móveis da residência, que foram danificados durante o período em que o casal morou no local.