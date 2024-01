Banda Placebo anuncia show único no Brasil em 2024; saiba mais

De acordo com os artistas, a apresentação no País irá ocorrer no Espaço Unimed, casa de shows localizada na capital paulista , no dia 17 de março, um domingo.

A banda de rock Placebo virá ao Brasil em 2024 para show único em São Paulo. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 5, em publicação no Instagram do duo britânico .

As vendas dos ingressos para o show único do Placebo no Brasil têm início nesta quarta-feira, 6, às 10 horas, no site Ticket 360.

Trazendo a turnê do álbum “Never Let Me Go”, lançado em março de 2022, a banda também irá passar por outras três cidades da América Latina: Bogotá, Santiago e Monterrey.

Placebo no Brasil

Quando : domingo, 17 de março de 2024



: domingo, 17 de março de 2024 Onde : Espaço Unimed (rua Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo)



: Espaço Unimed (rua Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo) Vendas: a partir desta quarta-feira, 6, às 10 horas, no Ticket 360



