Eric Clapton fará shows no Brasil em 2024; saiba sobre ingressos

Um dos nomes do rock mais relevantes do mundo, Eric Clapton virá ao Brasil em 2024. Com três shows no mês de setembro, o guitarrista britânico irá se apresentar em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Considerado um dos guitarristas mais influentes do gênero, esta será a quarta vez que o músico virá ao Brasil. Eric Clapton realizou shows no país nos anos de 1990 e 2001, e sua última apresentação ocorreu no ano de 2011.

A passagem de Eric Clapton pelo Brasil no próximo ano faz parte das comemorações dos 60 anos de carreira do músico.