Julia Roberts quer cheeseburgers e bebidas em seu apocalipse

A atriz Julia Roberts, protagonista do filme "O Mundo Depois de Nós", afirma que o fim do mundo seria um bom momento para aproveitar, com direito a cheeseburgers e bebidas alcoólicas.

O filme, que estreia na próxima sexta-feira, 8, na plataforma de streaming Netflix, tem em seu elenco os atores Mahershala Ali e Ethan Hawke, e foi produzido pelo ex-presidente americano Barack Obama.

Roberts interpreta uma esposa egocêntrica que observa o colapso do mundo moderno ao seu redor durante um período de férias de luxo. A atriz conversou com a AFP sobre o que realmente a assusta e por que ela mandou fazer um par de meias com uma frase grosseira depois de rodar o filme.