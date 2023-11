Jóias de R$ 3 milhões usadas por Hebe Camargo são furtadas em SP

Um conjunto de jóias que pertenciam a Hebe Camargo foram furtadas na sexta-feira, 3. Avaliadas em cerca de R$ 3 milhões, as sete peças estavam sob a guarda de Lilian Gonçalves, empresária e filha do músico Nelson Gonçalves, que comprou as jóias usadas pela apresentadora após a sua morte em 2012.

De acordo com o G1, Lilian notou a ausência das jóias no dia 3 de novembro, logo após usar o conjunto de peças no formato de estrela cadente em uma festa na capital paulista.

Os acessórios de luxo estavam guardados em um cofre na casa da empresária, localizada no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo. “O que mais pesa para mim é o valor sentimental. Hebe era uma deusa, era minha amiga”, descreveu Lilian Gonçalves ao site.