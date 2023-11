Barbra Streisand anuncia aposentadoria: ‘Não me diverti muito na vida’

Aos 81 anos de idade, Barbra Streisand está se aposentando do show business; artista lançou autobiografia com memória e reflexões

A atriz e cantora Barbra Streisand revelou que irá se aposentar do show business. Conhecida por suas participações em musicais da Broadway, além de filmes de Hollywood, a artista de 81 anos de idade anunciou a aposentadoria após o lançamento da autobiografia “My Name is Barbra” na terça-feira, 8.

Em entrevista à BBC, a estadunidense detalhou as razões que a levaram a deixar a vida artística. “Quero entrar na caminhonete do meu marido e passear, espero que com as crianças em algum lugar perto de nós. A vida é mais divertida com eles. Eles adoram brincar com os cachorros e nós nos divertimos. Para falar a verdade, não me diverti muito na vida”, diz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tendo conquistado inúmeros troféus nas premiações mais importantes da arte mundial: Emmy, Grammy, Oscar e Tony, conhecido como EGOT; a artista afirmou que suas reflexões e pensamentos estão eternizados na autobiografia.