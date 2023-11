Evento gratuito em Icapuí terá shows de Rashid e Toni Garrido

Silvero Pereira, Mateus Fazeno Rock, Rashid, Geraldo Azevedo e Khrystal são as atrações da edição de 2023 do Acampamento Latino Americano da Juventude

As atrações musicais desta edição ficam por conta de Silvero Pereira, Toni Garrido , Mateus Fazeno Rock, Rashid, Geraldo Azevedo e Khrystal. Toda a programação é gratuita e as inscrições podem ser feitas de forma on-line até a data do evento.

Dos dias 17 a 19 de novembro acontece o XI Acampamento Latino Americano da Juventude , em Tremembé, praia de Icapuí, no litoral leste, a 200 km de Fortaleza.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

O tema deste ano é “América Latina, tudo muda e com toda a razão” e vai abrir espaços para discussões sobre sustentabilidade, cultura popular, tecnologia, diversidade, inclusão social e democracia na América Latina.



Com programação para todas as idades, o acampamento terá espaços para camping, motorhomes, trailers. Durante o dia, o público poderá participar de oficinas versando meio ambiente, fotografia, história, política e grandes temas do interesse da juventude.

Além do teatro de rua, que já é marca registrada do acampamento. A praia de Tremembé é conhecida pela prática de esportes radicais, como o kitesurf, que também faz parte da programação, além do futebol, vôlei e tênis de praia.

Programação XI Acampamento Latino-Americano da Juventude

Sexta-feira, 17

Silvero Pereira

Mateus Fazeno Rock

Toni Garrido

Sábado, 18

Geraldo Azevedo

Rashid

Khrystal

XI Acampamento Latino-Americano da Juventude



Quando: de 17 a 19 de novembro



de 17 a 19 de novembro Onde: Tremembé, praia de Icapuí



Tremembé, praia de Icapuí Inscrições: via formulário on-line



via formulário on-line Mais informações: no Instagram @acampa_oficial



no Instagram @acampa_oficial Gratuito

