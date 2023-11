Casa dos pais de Bruna Biancardi é invadida por homens armados

Horas antes do roubo, Bruna havia feito uma festa para comemora um mês de nascimento de Mavie, sua filha com Neymar. Bolsas, relógios e joias foram roubados

Os pais de Bruna, de 50 e 52 anos, foram rendidos e levados para um dos quartos com as mãos amarradas e as bocas amordaçadas. As informações são do g1 São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, três homens armados aproveitaram que não havia energia elétrica no local e conseguiram invadir o imóvel. A casa fica em um condomínio fechado e o crime aconteceu por volta das 3 horas.

Homens armados invadiram a casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi , na madrugada desta terça-feira, 7, em um condomínio fechado de Cotia, na grande São Paulo. Horas antes do roubo, Bruna havia feito uma festa para comemora um mês de nascimento de Mavie, sua filha com Neymar .

Na sequência, o trio abriu um cofre, porém, não havia dinheiro. Passaram então, conforme o registro policial, a roubar outros objetos, como bolsas, relógios e joias.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, os criminosos permaneceram no interior do imóvel por aproximadamente 25 minutos e depois fugiram em um carro.

Casa dos pais de Bruna Biancardi é invadida: um dos suspeitos morava no condomínio

Após o assalto, as vítimas comunicaram os porteiros e a segurança do condomínio, o que possibilitou a identificação do veículo da quadrilha através das câmeras de monitoramento. Uma equipe da Guarda Civil foi acionada e encontrou o carro usado pelos criminosos no mesmo condomínio de casas.

No local, estava o pai de um dos ladrões e o suspeito, de 20 anos, estava do lado de fora da área, fugindo a pé. O jovem foi detido e confessou que usou o carro do pai para roubar a casa com mais dois comparsas, os quais ficaram com os objetos roubados.

O caso foi registrado no 2º DP, onde o jovem foi autuado por roubo. Os outros dois ladrões ainda seguem sendo procurados.