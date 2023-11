Globoplay encontra episódio perdido de obra com ajuda de assinantes

Exibida na década de 1980, a minissérie "Avenida Paulista" chegou ao catálogo do Globoplay com um episódio faltando

Segundo o portal Notícias da TV, o episódio perdido não havia sido encontrado porque a exibição internacional da minissérie não estava armazenada no sistema da emissora. Após o contratempo , a minissérie agora se encontra completa.

Exibida originalmente em 1982, a minissérie "Avenida Paulista" chegou ao catálogo do Globoplay na última segunda, 30. Porém, a trama foi disponibilizada incompleta, sem o capítulo 6 . O portal Notícias da TV informou que o material estava danificado e impossibilitado de restauro.

Depois do alerta de vocês, consegui recuperar o capítulo 6 da minissérie #AvenidaPaulista a partir de uma mídia exibida no GNT Portugal. E agora a maratona está completa! Obrigado, noveleiros, pelos avisos e pela parceria de sempre — globoplay (@globoplay) October 31, 2023

Avenida Paulista

"Avenida Paulista" conta a história de Alex (Antônio Fagundes), que se aproveita de uma falha no sistema do banco em que trabalha para desviar 10 milhões de dólares para sua conta pessoal. Walmor Chagas, Dina Sfat, Bruna Lombardi e Wanda Stephânia também participam da obra.

A trama, de 17 capítulos, foi escrita por Daniel Más e Leilah Assumpção, com direção de Walter Avancini.

Projeto Resgate

A minissérie foi disponibilizada no Globoplay como parte do "Projeto Resgate", que visa trazer produções antigas da TV Globo para o catálogo do streaming. A primeira obra resgatada foi a novela "A Favorita", de João Emanuel Carneiro, exibida originalmente em 2008.

Ao todo, mais de 100 novelas, séries e minisséries foram disponibilizadas desde maio de 2020, quando o "Projeto Resgate" iniciou.

