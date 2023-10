Primavera Sound 2023: Pet Shop Boys anuncia show extra no Brasil

A dupla britânica Pet Shop Boys anunciou um show extra no Brasil. Uma das atrações principais do Primavera Sound 2023, marcado para ocorrer entre os dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a nova apresentação do duo de synth-pop será realizada no dia 4 de dezembro.

Formado pelos músicos Neil Tennant e Chris Lowe, a dupla de artistas britânicos é conhecida internacionalmente pelos sucessos “West end Girls”, “Always on my mind”, “Suburbia” e outros hits do pop eletrônico que marcaram a década de 1990.

Apresentando a turnê “Dreamworld: The Greatest Hits Live”, o novo show do Pet Shop Boys no Brasil será realizado no Audio, casa de eventos localizada em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis no site da T4F, com valores de inteira a partir de R$ 540.