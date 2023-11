Cinema em Fortaleza dá ingresso de graça para sessões no feriado

Durante o feriado do Dia de Finados, o segundo ingresso comprado para os filmes do cinema do North Shopping vai sair de graça

Na ocasião, o espectador que comprar um ingresso para um dos filmes disponíveis irá ganhar o segundo gratuitamente, podendo este ser inteira ou meia-entrada. O desconto integral somente será aplicado no segundo ingresso que for comprado para o mesmo filme e sessão .

A rede de cinemas Kinoplex está realizando uma promoção para esta quinta-feira, 2, feriado do Dia de Finados. A ação promocional “Dobradinha Kinoplex” irá dar um ingresso gratuito para o público que for assistir os filmes nas sessões realizadas na data comemorativa.

Com salas em diversas cidades do País, em Fortaleza a rede de cinemas Kinoplex pode ser encontrada no North Shopping, estabelecimento localizado no bairro São Gerardo. Entre os filmes disponíveis estão: “Patrulha Canina: Um filme superpoderoso”, “A freira 2”, “O som da Liberdade” e “Nosso sonho”.

A lista completa dos filmes e sessões do Kinoplex North Shopping podem ser conferidas no site da rede de cinemas.

Promoção Dobradinha Kinoplex

Quando : quinta-feira, 2, em todas as sessões



: quinta-feira, 2, em todas as sessões Onde : Kinoplex North Shopping (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - São Gerardo)



: Kinoplex North Shopping (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - São Gerardo) Mais informações: no site do Kinoplex North Shopping



