Tarja Turunen, ex-Nightwish, anuncia show em Fortaleza em 2024

A cantora finlandesa Tarja Turunen virá ao Brasil em 2024 com a turnê “Living the Dream: The Hits Tour”. Com sete shows marcados em diversas cidades do País, a artista anunciou uma apresentação em Fortaleza no dia 16 de março.

Fundadora e ex-vocalista do Nightwish – banda de metal sinfônico considerada uma das mais relevantes do gênero – o show de Tarja no Brasil terá participação de Marko Hietala, produtor musical e ex-baixista do grupo finlandês.

