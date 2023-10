Prime Video, Netflix e HBO Max: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "As Ladras" e "A Freira", confira as opções!

Netflix



Cansada de viver se escondendo, uma ladra profissional decide se aposentar. Mas só depois de um último roubo com a parceira no crime e uma nova motorista para a fuga.



HBO Max



Em 1956, na França, um padre é assassinado e parece que um mal está se espalhando. Determinada a deter o maligno, irmã Irene mais uma vez fica cara a cara com uma força demoníaca.