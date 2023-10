Caixa Cultural recebe nova edição da Feira do Cordel Brasileiro

A Caixa Cultural Fortaleza recebe a 5ª edição da Feira do Cordel Brasileiro, a partir desta quinta-feira, 19, até sábado, 21, de outubro. O evento traz lançamentos literários, exposição de obras raras, vendas de folhetos de cordel, livros, camisetas, xilogravuras e produtos afins.

Com entrada gratuita, o evento também terá shows, recitais, palestras, oficinas de cordel, repente e construção de fantoches com material reciclado. Entre as atrações musicais, o destaque para o sanfoneiro e ator Chambinho do Acordeon.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na programação, diversas atrações exploram o universo do cordel e sua relação com demais linguagens da cultura e da arte. Os multiartistas Beto Brito e Adiel Luna, expoentes do gênero literário, fazem shows e lançam seus livros durante a feira.