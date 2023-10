Pai de Gabriel Diniz anuncia novo álbum do cantor feito com IA

O pai do falecido cantor Gabriel Diniz informou que o artista terá um novo álbum lançado na próxima semana, com uso de inteligência artificial

Cizinato Diniz, pai do falecido cantor Gabriel Diniz, anunciou o lançamento de um novo álbum do sertanejo com uso da inteligência artificial. O artista morreu em 2019, vítima de um acidente aéreo, em Aracaju, no Sergipe.

"O Gabriel foi um gigante, pioneiro, ousado quanto à concretização de várias ideias e muitos projetos inovadores. Agora, com o avanço da Inteligência Artificial, não poderia ser diferente! Sim!", escreveu o pai em publicação nas redes sociais. Ainda de acordo com o mesmo, o lançamento está previsto para a quarta-feira, 18.

