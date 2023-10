Quem é Aretuza Lovi? Hit da drag queen, Batcu gera crise política

Drag Queen Aretuza Lovi é dona do hit "Batcu", música que tocou em evento do Ministério da Saúde e gerou crise política

Na quinta-feira, 5, um vídeo viralizou nas redes sociais e está dando o que falar. Durante um evento do Ministério da Saúde, um grupo de dançarinos se apresentou no 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil e, em um dos momentos, a canção “Batcu” foi apresentada no evento.

Causando polêmica dentro e fora do campo da política, a dança do “Batcu” em um evento oficial gerou crise entre os aliados e adversários do governo que consideraram a coreografia “inapropriada”.

O que é "Batcu"? Música polêmica é da drag queen Aretuza Lovi

Mas, afinal, o que é “Batcu”? A canção é a terceira faixa do álbum “Mercadinho”, e foi lançada oficialmente em 2018. Uma parceria de Aretuza Lovi com Valesca Popozuda, a música de funk atualmente contabiliza mais de 560 mil plays no Spotify.