Disney+, Netflix e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "A Bailarina" e "Loki – Temporada 2", confira as opções!

Netflix



Sofrendo com a morte da melhor amiga após não conseguir protegê-la, uma antiga guarda-costas vai fazer de tudo para realizar seu último pedido: vingança.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Disney+



Na segunda temporada, Loki precisa lidar com os deslizes temporais que o fazem viajar involuntariamente entre o passado e o presente, consequência do caos deixado por Sylvie no multiverso no final da primeira etapa da série.