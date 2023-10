Chef argentino aposta na venda de empanadas fritas em Fortaleza

Você já comeu empanada? A receita clássica da Argentina tem massa crocante, pode ser recheada com os mais variados ingredientes e ainda consegue ser acompanhada por molhos. O prato é a aposta da marca Che Pibe, que investe na versão frita para venda em eventos de Fortaleza.

Com cozinha liderada pelo chef Sebastian Hughes, o empreendimento tem como carro-chefe o sabor de carne, preparada em cubos com tempero da casa. Também há opções com presunto e queijo, milho, cebola caramelizada e queijo e de frango com queijo.

