Software desenvolvido no Ceará mapeia dados culturais do Brasil

O site lançado em parceria com o Instituto Mutirão e o Movimento Felicilab conta com 68 mapas instalados e mais de 360 mil agentes por todo o Brasil e no exterior , sendo reconhecido oficialmente pelo Ministério da Cultura.

Articulação nacional em colaboração com o Instituto Mutirão do Ceará, o produto digital para mapeamento e gestão de oportunidades “Rede Mapas” implementou plataformas abertas para cadastramento de agentes e cartografia colaborativa de coletivos, espaços, eventos e projetos nos territórios.

De acordo com Clarisse Castro, diretora do Instituto Mutirão, o retorno faz ainda mais sentido no cenário atual: "Vivemos um momento político favorável, de fortalecimento e ressignificação da democracia e do controle social. Quando o software é livre, desenvolvido e melhorado por pessoas que trabalham numa lógica de comunidade, a gente consegue ampliar a governança das tecnologias em rede, de forma sistêmica. Isso tem a ver com acesso às tecnologias também, porque a propriedade é pública. Não poderia haver momento mais propício para retomarmos a Rede Mapas e ampliarmos seu escopo", destaca.

Nesta quinta-feira, às 14h30min, será realizada a reunião de retomada da Rede Mapas, contando com diversos nomes da cultura e tecnologia do governo. O evento será online e é possível participar virtualmente pelo site da Rede Mapas. No encontro serão debatidas possibilidades de parcerias e iniciativas para desenvolvimento da Rede e do Ecossistema de Soluções Digitais para Governança Colaborativa. O objetivo é retomar a articulação da plataforma, visando a atualização da identidade das comunidades, ampliando a área de atuação para além do setor cultural.

