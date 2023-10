Evento reúne Luisa e os Alquimistas, Luiza Nobel e Bianca Rufino

Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) promove shows gratuitos com Luisa e os Alquimistas, Luiza Nobel e Bianca Rufino

Com apresentações gratuitas de artistas nordestinas , a “Noite Delas” acontece nesta quinta-feira, 5, a partir das 19 horas, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Entre as atrações estão a banda Luisa e Os Alquimistas , do Rio Grande do Norte, a cantora Luiza Nobel e a paraibana Bianca Rufino, conhecida também como Sabiá.

Em seguida, sobe ao palco a cantora e compositora cearense Luiza Nobel com o show "#PretaPunk". A apresentação reúne um repertório autoral com influências do rap, pop, soul, jazz, blues, reggae, trap e R&B.

Quem encerra a “Noite Delas” é a banda Luisa e Os Alquimistas com o show do quarto disco do grupo, "Elixir". O álbum é uma mistura de gêneros e ritmos que remetem a alquimia dos antigos pela busca do elixir da longevidade.

A produção conta com 10 faixas em cinco línguas diferentes, entre elas o português, inglês, francês e espanhol. "Existe uma vontade muito grande da nossa parte de trazer uma mensagem e atmosfera de esperança, prosperidade, sabedoria, força, satisfação, superação, amor. Coisas que consideramos importantes para os tempos sombrios que temos vivido", conta Luisa Nascim.

“Noite Delas”

Quando: quinta-feira, 5, a partir das 19 horas

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza - Palco (Rua Conde D´Eu, 560, Centro, ao lado da Catedral)

Programação gratuita

Classificação indicativa: Livre

Mais informações: @ccbnb_fortaleza