Show de Rod Stewart com Ivete deve ser o último do músico no Brasil

O cantor e compositor Rod Stewart irá se apresentar neste sábado, 30, em São Paulo. Marcado para ocorrer no Allianz Parque, o show do britânico terá participação de Ivete Sangalo.

Com uma carreira iniciada na década de 1960, Rod é conhecido mundialmente pelos hits do rock pop “I Don't Want to Talk About It”, “"Da Ya Think I'm Sexy?", "Rhythm of My Heart ", "Forever Young" e outros sucessos que marcaram gerações.

Tendo realizado show no Brasil cinco vezes, a apresentação deste sábado pode ser a última do músico no país. “Não sei se vou voltar ao Brasil depois disso”, declarou em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, exibida no domingo, 24.