Afrofuturismo e rock são atrações na sexta, 22, no Dragão do Mar

Shows gratuitos reúnem afrofuturismo e rock nesta sexta, 22, no Dragão do Mar

O afrofuturismo e o rock devem movimentar o Anfiteatro Sérgio Motta, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, nesta sexta-feira, 22, a partir das 19h30min. O grupo AfroKaos e a banda de art-rock cearense Procurando Kalu se apresentam em um show gratuito e com duração de 60 minutos cada.

Já a banda Procurando Kalu apresentará o projeto "Kalu Parado Frente ao Corpo", que revisita lendas passadas e presentes através da linguagem musical, afirmando o sertão e o Nordeste como “plataforma de transição para futuros encantados”.

Sobre as atrações

Formada por integrantes do coletivo Selo do Século, no projeto Manifesto AfroKaos, o coletivo propõe uma performance sonora e visual afrodiaspórica com estética afro surreal, que usa descartados, como lixo e sucata, para criar possibilidades sonoras e instrumentos não convencionais.



Banda de art-rock cearense, a Procurando Kalu, foi criada em 2013 na cidade de Sobral e desde 2015 circula em festivais e plataformas da cena artística nacional, como Maloca Dragão, Grito, Mostra AMP (Festival Pré-AMP - Recife/PE), Feira da Música de Fortaleza, Ponto.CE, Porto Dragão Sessions (Hub Cultural Porto Dragão/Music Box Brasil/TVC) e Cultura Livre (TV Cultura).

Shows das bandas AfroKaos e Procurando Kalu

Quando: sexta-feira, 22, às 19h30min



sexta-feira, 22, às 19h30min Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Acesso gratuito e livre, sujeito a lotação