Munhoz e Mariano são processados por dar bebida alcoólica a menor de idade

Um jovem não identificado foi o vencedor da competição. A dupla Munhoz e Mariano virou a garrafa de whisky diretamente na boca do rapaz que, ao sair do palco, passou mal e foi levado à ambulância estacionada no espaço.

Na festa de comemoração dos 111 anos de emancipação do município, os cantores convidaram ao palco dois rapazes da plateia, que participaram de uma “competição” de dança no qual o prêmio seria um gole de whisky .

A dupla sertaneja Munhoz e Mariano está sendo processada após dar bebida alcoólica a um menor de idade durante um evento realizado em Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, ocorrida no dia 12 de junho.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que os cantores dão bebida alcoólica ao rapaz. Um homem, que afirma ser o pai do adolescente, sobe ao palco e retira o menor de idade do local momentos depois.

Em um outro vídeo, o jovem está deitado dentro da ambulância. De acordo com informações da colunista Fabíola Reipert, do “Balanço Geral”, o homem abriu um processo no mês de agosto contra a dupla de cantores alegando terem embebedado um menor de idade.

Pai de menor de idade pede indenização de R$ 500 mil para Munhoz e Mariano

No processo aberto na Vara Cível da Comarca de Jardim, no Mato Grosso do Sul contra Munhoz e Mariano, o pai afirma que o menor de idade “veio ao chão completamente desmaiado”, tendo passado a noite desacordado, acordando somente no dia seguinte após receber o medicamento necessário.

A ação alega que: “Provam as filmagens que os requeridos [Munhoz e Mariano] fizeram com que o adolescente ingerisse altíssimas doses de uma bebida alcoólica fortíssima, até praticamente perder os sentidos. Salienta-se que, pela idade do requerente, este não era capaz de consentir com o ato que estava sendo praticado”.

O pai do jovem detalha que os cantores “não se importaram com a situação e o mal que causaram ao adolescente”, além de não prestarem assistência após o ocorrido. Afirmando que Munhoz e Mariano não “tomaram qualquer precaução para saber se era maior de idade”, o homem pede R$ 500 mil de indenização por danos morais.