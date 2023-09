Escola de Gastronomia abre novas vagas para cursos profissionalizantes

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) está com inscrições abertas para três cursos gratuitos de culinária, que serão realizados de forma presencial na sede da EGSIDB, localizada na rua Manuel Dias Branco, 80, no bairro Cais do Porto.

As inscrições são realizadas on-line no site da Escola e ficam abertas até o dia 1º de outubro. Os interessados poderão escolher entre os cursos de cozinha, panificação e confeitaria, com carga horária de 260h cada. Serão 140 vagas distribuídas entre as três formações, que possuem duração de quatro meses.

Para participar é necessário ter acima de 18 anos de idade, possuir ensino fundamental completo, estar inserido em ações afirmativas e em situação de vulnerabilidade social. Além disso, o participante precisa ter disponibilidade por quatro meses, de segunda-feira a sexta-feira no turno escolhido.