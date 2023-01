Percy Jackson: série do Disney+ anuncia atores de Zeus e Poseidon

A série "Percy Jackson e os Olimpianos" terá Lance Reddick como Zeus e Toby Stephens como Poseidon; a estreia da obra no Disney+ está prevista para 2024

O Disney+ anunciou nesta quinta-feira, 26, dois novos atores para o elenco principal da série “Percy Jackson e os Olimpianos”. Os personagens que tiveram seus atores definidos foram Zeus (deus do trovão e o mais poderoso do Olimpo) e Poseidon (deus do mar). Enquanto Lance Reddick interpretará Zeus, Toby Stephens viverá Poseidon na produção audiovisual.

Lance Reddick é conhecido por ter atuado na série “The Wire” e na franquia John Wick, enquanto que Toby Stephens participou da série “Perdidos no Espaço”, da Netflix. “Percy Jackson e os Olimpianos” é mais uma adaptação audiovisual da série de livros homônima escrita por Rick Riordan.

Atenção, semideuses! Trazemos notícias quentinhas direto do Monte Olimpo: conheça Zeus e Poseidon. #PercyJackson e os Olimpianos, uma Série Original, em breve no #DisneyPlus.

Até a publicação desta matéria, já haviam sido confirmados no elenco nomes como Walker Scobell (Percy Jackson), Aryan Simhadri (Grover) e Leah Sava Jeffries (Annabeth) como o trio protagonista da obra.

Percy Jackson: dos livros para o cinem

O trabalho literário foi publicado entre 2005 e 2009 e conta, ao todo, com cinco volumes. A ideia é que cada temporada da série do Disney+ represente o enredo de um livro diferente. A previsão de estreia da primeira temporada é para 2024.

A saga literária infantojuvenil fala sobre a mitologia grega, mas trazendo-a para o século XXI. Nela, os deuses olimpianos continuam vivos, se apaixonam por mortais e geram filhos metade deuses e metade humanos, como no caso do protagonista Percy Jackson, filho de Poseidon.

No primeiro livro, intitulado “O Ladrão de Raios”, um artefato importante do Monte Olimpo é roubado e Jackson é apontado como o principal suspeito. Para que seja restaurada a paz, ele e seus amigos não precisarão apenas capturar o verdadeiro ladrão, mas resolver uma grande traição entre os deuses.

Dois dos cinco livros da saga já haviam sido adaptados audiovisualmente, mas para o cinema. Em 2010, foi lançado “Percy Jackson e o Ladrão de Raios”. Três anos depois, foi a vez de “Percy Jackson e o Mar de Monstros”. As duas obras foram duramente criticadas pelos fãs devido à falta de fidelidade com o trabalho original.



