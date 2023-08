Ailton Krenak é candidato à vaga na Academia Brasileira de Letras

O líder indígena Ailton Krenak concorre à vaga na Academia Brasileira de Letras. Se eleito, Krenak será a primeira representação indígena a ocupar uma cadeira na academia centenária.

A vaga aberta é da cadeira número 5, deixada pelo historiador José Murilo de Carvalho, que morreu no último domingo, 13. O espaço também já foi ocupado pela escritora cearense Rachel de Queiroz.

O autor de "Ideias para Adiar o Fim do Mundo", "A Vida Não É Útil" e "Futuro Ancestral" deve disputar a vaga com a historiadora e professora carioca Mary Del Priore. Após a “sessão da saudade”, ritual tradicional para se despedir do acadêmico morto e declarar a vaga aberta, realizada nesta quinta, 18, Krenak e Mary oficializaram suas campanhas com cartas que serão enviadas ao presidente da instituição, Merval Pereira. A escolha acontece daqui 45 dias.