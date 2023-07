Disney+, Prime Video e Netflix: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Prime Video, Star +, Netflix e HBO Max

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "D.P Dog Day" e "Art Attack: Modo Desafio", confira as opções!

Netflix



Um soldado tem a difícil missão de capturar desertores do exército, revelando a dolorosa realidade dos jovens diante do alistamento militar obrigatório.



Disney+



Cinco participantes recebem um desafio todo início de episódio. O principal objetivo é conseguir resolver o problema em equipe, utilizando os materiais artísticos disponíveis no estúdio e suas habilidades individuais.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

The Witcher - Temporada 3



Felicidade para Principiantes



Paraíso



A Dama do Silêncio: La Maraviejitas



O Príncipe Dragão - Temporada 5



Quem Matou?



Hoje Falaremos Sobre Aquele Dia



D.P Dog Day - Temporada 2



Como se Tornar um Líder de Seita - Temporada 1



O Famoso Alfaiate: Temporada 2



Capitão Fall - Temporada 1



Miraculous: As Aventuras de Ladybug - O Filme



Projeto Extração



No Ritmo da Fé



Campeonato dos Sonhos



BASTARD!! - Temporada 2



Insecure



Amor À Três



Operação: Arma Secreta



Jake Paul, o Garoto Problema



Contaminação: A Verdade Sobre o Que Comemos



Mark Cavendish: Pedalando Até o Fim



Prime Video

The Flash



3 Idiotas



Um tiro no escuro



Amadeus



Gigolô Americano



Atrás do Sol



Braddock: Desaparecido em Ação III



Cahill: US Marshall



Cantinflas



Charlie St Cloud



Terra do Chato



Cidade dos Homens



Slickers da cidade



Homens mortos não usam xadrez



Harry Sujo



Sujeira



Geada/Nixon



Missão da Galáxia



Gonçalo



Faça como um homem



Hollywood: As Grandes Estrelas



Eu Desejo



Ainda estou aqui



Assassinos



Eu, Eu Mesmo e Irene



Desaparecido em Ação



Desaparecidos em Ação II: O Início



A Bola do Monstro



Um pelo dinheiro



Atividade Paranormal 2



Pinheiro



Posse



Justiceiro: Zona de Guerra



Vermelho 2



Amanhecer Vermelho



Rio



Rio 2



Estrada para Eldorado



Há rumores



Serra



Jogos Mortais II



Jogos Mortais III



Jogos Mortais IV



Saw V



Jogos Mortais VI



Furtividade



Steve Jobs: O Homem da Máquina



Apoie seu xerife local!



Peixe-espada



A Família Addams



O garanhão preto



O Dia do Chacal



Os Goonies



O Advogado Lincoln



Os Muitos Santos de Newark



O Justiceiro



O relógio

Coisas para fazer em Denver quando você está morto



Trânsito



Um pai não tão pai



O Casamento de Valentina



Andando Alto: O Retorno



O que uma garota quer



Quando Harry Conheceu Sally



Veremos



Sim cara



Star+

Jantar com Drags – Temporada 1



Will Trent: Agente Especial – Temporada 1



A Geração Golpista – Temporada 1



Futurama



Synduality: Noir



Imagine Dragons: Live in Vegas



Disney Plus

Art Attack: Modo Desafio – Temporada 1



Art Attack: Snack – Temporada 1



Invasão Secreta



Mickey Mouse Funhouse



Tomorrow X Together: Our Lost Summer



O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse: Confusões Nostálgicas



