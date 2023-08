Morre Lil Tay, rapper e influenciadora, aos 14 anos de idade

A rapper estadunidense Lil Tay morreu nesta quarta-feira, 9, aos 14 anos de idade. A informação foi confirmada pela família da jovem em publicação no Instagram.

“É com pesar no coração que compartilhamos a notícia devastadora que a nossa querida Claire faleceu repentina e tragicamente. Este ocorrido foi totalmente inesperado e nos deixou em choque”, informa a nota.

Nascida Claire Hope, a rapper iniciou a carreira como criadora de conteúdo para internet com vídeos nas redes sociais, como o Instagram e o TikTok, quando ainda tinha nove anos de idade.

Morre irmão da rapper Lil Tay

No comunicado, a família de Claire também detalha o falecimento de Jason Tian, irmão de Claire. “O falecimento de seu irmão acrescenta uma dor ainda mais profunda. Durante este período de imensa tristeza, nós pedimos gentilmente por privacidade enquanto nós passamos pelo sofrimento desta dor esmagadora.”.

As causas das mortes dos irmãos não foram informadas. De acordo com a publicação, as “circunstâncias das mortes” da rapper e de seu irmão estão sendo investigadas.