Músico Cláudio Lopes, baixista da Dorsal Atlântica, morre aos 59 anos

Cláudio Lopes também foi membro fundador do grupo de metal Dorsal Atlântica e esteve por trás de músicas como "Antes do Fim"

O músico Cláudio Lopes, baixista da banda Dorsal Atlântica, morreu nesta quinta-feira, 5, aos 59 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada pela revista Roadie Crew.

Nascido no dia 31 de março de 1964, o artista foi um dos membros fundadores do grupo de metal ao lado do irmão Carlos Lopes e do bateirista Roberto Moura, ainda em 1981.

Ele permaneceu no coletivo até 1996 e retornou em 2012, sendo responsável pelo instrumental de músicas como "Antes do Fim" (1986), "Dividir e Conquistar" (1998), "Canudos" (2017) e "Pandemia" (2021).

A Dorsal Atlântica esteve em Fortaleza nos dias 26 e 27 de julho, mas Cláudio não esteve presente na agenda que aconteceu no evento Forcaos, no Cineteatro São Luiz.



Trajetória

A banda carioca Dorsal Atlântica foi pioneira no heavy metal brasileiro com o lançamento do disco "Ultimatum" ao lado da banda Metalmorphose. Após hiato em 2001, o grupo retomou atividades em 2012 e, desde então, lançou três discos.