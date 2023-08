Banda Ratos de Porão faz show em Fortaleza no dia 12 de agosto

Banda Ratos de Porão faz show em Fortaleza no Complexo do Armazém; ingressos já estão à venda

A banda Ratos de Porão fará show em Fortaleza no próximo sábado, 12 de agosto, no Complexo Armazém, casa de shows localizada na Praia de Iracema. Na ocasião, o evento também terá apresentações do DJ Rafa Seixas, que irá tocar os clássicos do punk nos anos de 1970, 1980 e 1990.

O show da banda formada por João Gordo, Alex Kowalski, Jão e Peu na Capital faz parte da turnê Necropolitica, nome do mais recente álbum do grupo. Lançado em maio de 2022, o disco traz faixas que falam sobre o cenário político no Brasil durante os anos anteriores.

A festa no sábado também terá shows da banda Diagnose, que contará com a participação da cantora Haru Cage da banda Corja. Além da apresentação do grupo Damn Youth, banda de thrash metal de Caucaia.

Os ingressos para o show da Ratos de Porão em Fortaleza já estão à venda no valores de R$ 90 (promocional) e R$ 80 (meia-entrada). Também há opção de combo de dois ingressos por R$ 150 e de três ingressos por R$ 200.

As entradas para o evento podem ser adquiridas no site Bilheto, e nas lojas Jazigo (rua Sen. Catunda, 29A - Benfica), Covil Rock Bar (avenida 13 de maio, 2382 - Benfica), Freelancer Discos (rua Sen. Pompeu, 834, sala 227 - Centro) e na Planet CD’s (rua Sen. Pompeu, 834, sala 207 - Centro).