Barbie: ícone feminista ou ideal tóxico de beleza?

Novo filme de Greta Gerwig provoca frenesi pelo mundo –– mas o que está por trás do mito da Barbie?Lá está ela – um monólito em uma paisagem desértica: ícone, deusa, supermulher. Margot Robbie, a Barbie do filme de Greta Gerwig, afasta os óculos de sol do rosto e, por cima do aro, dá uma piscadinha de olho para suas admiradoras. Enquanto isso, uma garotinha estraçalha sua velha boneca e a atira no espaço ao som bombástico de Richard Strauss. A cena, previamente divulgada para fins publicitários, não só faz alusão ao clássico filme de Stanley Kubrick 2001: Uma Odisseia no espaço, como também remete ao mito fundador – e à receita do sucesso da boneca Barbie. A ideia de Ruth Handler, a "mãe da Barbie", afinal, não era trazer ao mundo mais uma boneca com a qual sua filha e as amiguinhas dela pudessem treinar para o futuro papel de mães reservado a elas. A nova boneca, que se tornaria um dos brinquedos mais vendidos em todo o mundo, era uma mulher jovem, autoconfiante e atraente. E mais: ela tinha um emprego, o que não era comum em 1959, ano em que a Barbie nasceu. A americana Ruth Handler (1916-2002) vinha de uma família judaico-polonesa de emigrantes em que todos, homens ou mulheres, tinham de contribuir para o sustento da casa. Ao lado de seu marido Elliot e Harold Matson, ela fundou numa garagem em 1945 a empresa Mattel, voltada para a produção de molduras e móveis para casas de bonecas. Como os móveis de boneca vendiam bem, a pequena empresa acabou se especializando na produção de vários brinquedos, conquistando assim um sucesso mundial. Durante uma viagem à Europa em 1959, Ruth Handler acabou topando com exemplares de uma boneca chamada Bild Lilli, que era vendida na Alemanha desde 1955, tendo sua imagem inspirada em uma tirinha do tabloide Bild voltada para o público adulto. A boneca tinha proporções semelhantes aos modelos que viriam a ser a Barbie. Handler voltou aos EUA com várias na bagagem, para servir de base para a criação de sua própria linha de bonecas. Barbie: mensagem de um "potencial ilimitado" Assim como sua criadora, Barbie também fez carreira. E não como secretária, algo comum na época, mas como médica, piloto de avião, astronauta – e até presidente dos Estados Unidos (onde, vale observar, nenhuma mulher jamais chegou a tal posição no mundo real). E ainda hoje, uma das promessas da empresa de brinquedos é "mobilizar o potencial ilimitado" de todas as meninas. Para a escritora americana Susan Shapiro, fã inveterada da Barbie, a mensagem é clara: "Você não precisa ser uma mãe e cuidar de crianças pequenas. Você não precisa se casar. Você não precisa ser cuidada por seu pai ou por seu marido. Você pode cuidar de si mesma. Você pode ser o que quiser. Você pode ter centenas de carreiras." A Barbie tem inclusive casa e carro próprios – e desde 1961, também um leal companheiro ao seu lado, sentado sempre no banco do passageiro: Ken. Mas ele nunca conseguiu acompanhar o glamour da diva, e isso é transmitido no filme através de uma triste canção entoada por Ryan Gosling no papel do boneco: "Não importa o que eu faça, sou sempre o número dois. Sou apenas o Ken", lamenta. Ícone feminista ou ideal tóxico de beleza? O fato de Ruth Handler ter transformado a boneca, cujo nome foi inspirado em sua filha Barbara, em uma mulher trabalhadora e financeiramente independente era uma provocação no mundo conservador dos anos 1950 e início dos anos 1960. No entanto, a Barbie acabou ganhando uma má reputação nos círculos feministas que persiste até os dias de hoje. Para a autora e feminista americana Jill Filipovic, a boneca transmite "uma imagem doentia e idealizada da feminilidade e do que significa ser uma mulher atraente, boa e digna". Pernas alongadas, cinturinha de violão, corpo tonificado. Com a Barbie, o padrão ideal de beleza foi transportado para o quarto das crianças: "Jovem, branca, sem deficiência, disposta e capaz de atuar em um mundo capitalista", resume a cientista cultural Elisabeth Lechner em entrevista à DW. Um ideal questionável que, como sugerem estudos, pode desencadear uma imagem corporal perturbada em meninas. A Barbie se torna mais diversificada A Mattel reagiu expandindo a gama de seus produtos e os tornando mais diversificados. Hoje, já existem Barbies com corpos de diferentes tamanhos, com próteses nas pernas, em cadeira de rodas, em tratamento quimioterápico e, mais recentemente, com síndrome de Down. Mas para Elisabeth Lechner, que tem lidado extensivamente com imagens corporais e o tema da positividade corporal, isso não muda o problema central: "Existem atualmente estudos que mostram que formas de objetificação, mesmo aquelas com boas intenções, ou seja, com elogios positivos à aparência de alguém, acabam lembrando as mulheres que tudo se resume à sua aparência." A primeira Barbie negra O primeiro passo para a diversificação foi dado ainda na década de 1960, quando profundos conflitos raciais abalaram os Estados Unidos. No ano em que Martin Luther King foi assassinado, surgiu Christie, a primeira boneca negra do universo Barbie. Em seu documentário Black Barbie, a diretora Lagueria Davis conta como foi essa história. Foram trabalhadoras afro-americanas como a tia de Lagueria Davis, Beulah Mae Mitchell, que convenceram Ruth Handler da ideia: "Queremos um brinquedo para negros!" Elas queriam uma boneca negra; uma boneca com a qual as garotas afro-americanas pudessem se identificar. "Porque se os brinquedos com os quais brincamos são muito diferentes de nós, o que isso quer dizer?", questiona Lagueria Davis. Foi assim que surgiu a boneca negra Christie – que até 1980, não podia ser chamada de Barbie. "A narrativa da Mattel é uma coisa. Lá, eles se mostravam muito progressistas e apresentavam uma amiga negra para a Barbie”, critica Lagueria Davis. "É assim que as mulheres negras se tornaram parte do universo Barbie. Eles acham que isso é progressivo, mas não é assim que nós vemos. Afinal, por 21 anos não houve uma boneca negra digna da marca Barbie." Ainda assim, na época isso foi um triunfo para muitas mulheres da geração de Beulah May Mitchell: uma Barbie negra – prova de que as mulheres afro-americanas eram lindas, que podiam ser glamorosas e bem-sucedidas. Concorrência da África Nesse meio tempo, a Barbie negra ganhou uma forte rival no continente africano. O responsável por colocá-la no mercado em 2007 foi o empresário nigeriano Taofick, comovido por um comentário de sua filha, que numa entrevista dissera que preferia ser branca do que negra, pois "branco é bonito". Desde então, ele passou a buscar uma personagem que mostrasse às meninas africanas que elas também podiam ter orgulho da cor de sua pele e das formas de seu corpo. E assim surgiram as "Rainhas da África", que não se restringem a mulheres negras repetindo um ideal de beleza globalizado: as bonecas de Okoya são baseadas nos diferentes tons de pele de muitos grupos étnicos nigerianos, seus penteados e roupas. "A mensagem das Rainhas da África é: esta é a minha identidade. Esta sou eu", diz Taofick Okoya. A Barbie é sustentável? Uma boneca é muito mais que um brinquedo. Ela pode ser um modelo para uma criança, moldando toda uma imagem futura de normalidade e beleza. Não é à toa, portanto, que a Barbie, provavelmente a boneca mais vendida do mundo, ainda inflama debates, seja sobre empoderamento, seja sobre obsessão pela beleza. E, por último, mas não menos importante, também sobre sustentabilidade – afinal de contas, a produção da boneca envolve muito plástico. Segundo a rede de mídia The Conversation, pesquisadores americanos quantificaram o custo da boneca para o meio ambiente: cada unidade de 182 gramas causa cerca de 660 gramas de emissões de carbono. O cálculo inclui produção, fabricação e transporte de plástico. De maneira perspicaz nas mais de seis décadas de história da Barbie, a Mattel foi moldando sua estratégia de marketing ao espírito da época, oferecendo hoje em dia até mesmo uma versão feita de plástico reciclado. A Barbie é provavelmente a "boneca mais woke" de todos os tempos. Só tem uma coisa que ela até hoje ainda não conseguiu: envelhecer. Independente da cor da pele, a Barbie é "eternamente jovem". Autor: Ulrike Sommer, Sabine Kieselbach