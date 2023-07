Atriz Michelle Yeoh e ex-piloto Jean Todt se casam após 19 anos

Piloto brasileiro Felipe Massa compartilhou fotos do casamento entre a atriz Michelle Yeoh e o ex-chefe da Ferrari Jean Todt

A ganhadora do Oscar Michelle Yeoh se casou na quinta-feira, 27, com o ex-piloto de Fórmula 1 Jean Todt. Juntos há 19 anos, o casal se conheceu em Xangai, na China, em 2004 e estão em um relacionamento desde então.

A notícia do casamento foi revelada pelo piloto brasileiro Felipe Massa, que trabalhou com Jean quando o francês era chefe da Ferrari. “Feliz casamento Jean Todt e Michelle Yeoh! Te amamos muito”, escreveu o automobilista em publicação no Instagram.

Felipe aproveitou para compartilhar algumas fotos da união do casal, que ocorreu em Genebra, na Suíça, e teve presença de personalidades do automobilismo e da estatueta do Oscar, ganhada por Michelle por sua atuação em “Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo”.

“Nos encontramos em Xangai em 4 de junho de 2004. Em 26 de julho de 2004, J.T. propôs se casar com M.Y. e ela disse SIM! Hoje, após 6.992 dias em 27 de julho de 2023 em Genebra, cercados por familiares e amigos amorosos, estamos muito felizes em celebrar juntos este momento especial!”, detalha o convite da cerimônia.



