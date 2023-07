Filipe Ret anuncia nova data para gravação do 1º DVD

Filipe Ret irá comemorar 15 anos de carreira com show no Rio de Janeiro

O rapper Filipe Ret divulgou nova data para a gravação do seu primeiro DVD. Previsto anteriormente para ocorrer no dia 12 de agosto, o show foi adiado para o dia 21 de outubro.

Na ocasião, o músico carioca dará início à turnê nacional na Jeunesse Arena, localizada na cidade do Rio de Janeiro. “Esse vai ser um show especial e para entregar tudo que eu quero nessa noite, a gente vai ter que adiar a data. É a gravação do meu primeiro DVD”, afirma o rapper.

Após lançar seis álbuns, o show irá celebrar os 15 anos de carreira de Filipe Ret que promete apresentar seus grandes sucessos: “Quero comemorar com os meus fãs, de forma grandiosa, trazendo pro palco só as minhas clássicas e as brabas lá do comecinho. (...) Vai ser uma parada diferente de tudo que eu já fiz e, modéstia à parte, diferente de tudo o que já viram rolar ao vivo no rap nacional”.

Os ingressos para o show de Filipe Ret no Rio de Janeiro podem ser adquiridos no site do Ticket360. Ingressos comprados para a apresentação de agosto serão válidos para a nova data.

Show Filipe Ret

Quando : 21 de outubro



: 21 de outubro Onde : Jeunesse Arena - Rio de Janeiro



: Jeunesse Arena - Rio de Janeiro Ingressos e mais informações: no Ticket360



