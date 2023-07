Morre Alfonso Iturralde, ator mexicano de ‘Marimar’, aos 74 anos

Alfonso Iturralde morreu aos 74 anos de idade; ator mexicano foi diagnosticado com câncer de próstata em 2019

O ator mexicano Alfonso Iturralde morreu nesta terça-feira, 25, aos 74 anos de idade. A informação do falecimento foi confirmada pela Associação Nacional de Atores do México, em publicação no Twitter.

“A AndiMexico comunica a morte do intérprete Alfonso Iturralde. Com uma extensa carreira no cinema, teatro e televisão, é lembrado por sua participação em novelas como 'Rebelde', 'La fuerza del destino' e 'Marimar'. Descanse em paz.”, conta.

O ator ficou conhecido no Brasil após participar da novela “Marimar”, que foi exibida quatro vezes pelo SBT nos anos de 1996, 2004, 2011 e 2013. Alfonso Iturralde também estrelou “Rosalinda” (1998), "Carinha de Anjo" (2000), “A feia mais Bela” (2006) e “Três vezes Ana” (2016).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nascido em Yucatán, no México, o ator também participou de “Rebelde”, no qual interpretou Heitor Paz, pai dos alunos Vicky e Augusto. A novela mexicana atualmente está sendo reprisada no SBT.

Alfonso Iturralde foi diagnosticado com câncer de próstata em 2019. No entanto, a causa da morte do ator não foi revelada.

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui