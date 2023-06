Rebelde: novela é reexibida pelo SBT; veja horário e curiosidades

A novela Rebelde, que conquistou inúmeros fãs entre os anos 2005 e 2006 no Brasil, tem reestreia no SBT após 15 anos desde da primeira vez que foi ao ar na emissora. A trama será exibida de segunda a sexta- feira, sempre no horário de 14h15min.

O primeiro capítulo já foi exibido nesta segunda-feira, dia 12, e chamou atenção por ter levantado a audiência da emissora. Os fãs demonstraram alegria nas mídias sociais com o retorno da obra nas telas do SBT.

A trama, estrelada por nomes como Anahí, Dulce María e Alfonso Herrera, acompanha a vida dos adolescentes que estudam no colégio renomado Elite Way.

Os jovens rebeldes passam por dramas típicos da adolescência, como conflitos internos, relacionamentos conturbados, desentendimentos, além da busca pelos seus sonhos.



Rebelde: reencontro da banda e shows no Brasil

A banda confirmou o reencontro em janeiro de 2023 com vários shows, inclusive no Brasil. Rebelde fará oito shows em solo brasileiro no mês de novembro, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Rebelde retorna com cinco dos seus seis integrantes originais. O ator Alfonso Herrera, que interpretava Miguel Aranjo na novela, não quis fazer parte da turnê de reencontro.

Rebelde: cinco curiosidades da novela



Considerado um fenômeno de audiência, a novela apresenta alguns fatos interessantes. Confira:

Rebelde é uma versão mexicana da trama original “Rebelde Way”, que é argentina;



A novela foi uma das primeiras obras de Maite Perroni e Angelique Boyer, duas atrizes de grande sucesso no estado do México;



A atriz Dulce Maria venceu o prêmio de “Melhor Atriz Juvenil” em 2006 com sua personagem Roberta Pardo;

Exibida no Brasil apenas em 2005, a novela estreou em outubro de 2004 no México;

A obra foi transmitida em mais de 30 países ao redor do mundo.

