Arlindo Cruz deve deixar CTI após 18 dias com pneumonia

O cantor e compositor Arlindo Cruz, 64, deve deixar o Centro de Terapia Intensivo (CTI) nesta quinta-feira, 20, após 18 dias de internação por pneumonia. O artista estava internado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, desde o dia 2 deste mês. A informação foi confirmada pela esposa de Arlindo, Babi Cruz, ao portal G1.

Em vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira, 19, a filha do cantor tranquilizou os fãs: “A gente só está passando para agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações. Ele tá bem! Já já está em casa. E a gente conta sempre com as orações dos fãs, dos amigos, e dos familiares”, esclareceu a filha.

Em nota, a Casa de Saúde São José, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, informou que “o quadro clínico atualmente é estável”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Saúde de Arlindo Cruz: relembre situação do sambista

Em março de 2017, Arlindo Cruz sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), e chegou a passar cerca de um ano e três meses internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Na época, o sambista havia passado mal em sua casa e foi levado por uma ambulância do Corpo de Bombeiro para a Coordenação de Emergência Regional (CER) da Barra da Tijuca. Através de exame de tomografia computadorizada cerebral, a equipe médica diagnosticou o AVC hemorrágico e após o quadro ter sido estabilizado o cantor foi transferido para a Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Com mobilidade e fala reduzida, o estado de saúde do músico tem melhorado gradativamente.





Leia Mais Arlindo Cruz: Filhos deixam de seguir mãe nas redes após namoro

Esposa de Arlindo Cruz assume relacionamento com empresário

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui