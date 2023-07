Cantora e atriz Jane Birkin morre aos 76 anos

A cantora e atriz franco-britânica Jane Birkin morreu aos 76 anos. A artista foi encontrada sem vida em seu apartamento na cidade de Paris neste domingo, 16. Outros detalhes sobre o falecimento ainda não foram divulgados.

De acordo com o Ministério da Cultura da França, o país perdeu um "ícone francófono atemporal". Filha da atriz Judy Campbell e do comandante da Marinha Real David Birkin, Jane Mallory Birkin nasceu em Londres no ano de 1946 e se tornou um ícone das artes.

A artista, que foi parceira musical e romântica do cantor francês Serge Gainsbourg, enfrentou problemas de saúde recentemente em decorrência de um derrame e foi obrigada a cancelar vários shows.

Relembre trajetória



Ela despontou na atuação com pequenos papéis no cinema, mas alcançou a fama a partir da filmagem de "Slogan" (2969) com Serge. Ao longo da carreira, Jane atuou em cerca de 70 títulos como "Assassino Num Dia de Sol" (1982) e estreou como diretora no filme "Caixas" (2007).

Pela relevância na moda, a celebridade inspirou o nome de uma famosa bolsa da marca Hermès. Jane também gravou 14 álbuns de estúdio e emplacou sucessos como "Je t'aime... moi non plus". (Com informações da AFP)

