Netflix, Disney + e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "De Volta aos 15 - Temporada 2" e "Rei do Ringue - A História de Jem Belcher", confira as opções!

Netflix



Nesta nova temporada, a Anita de 30 anos precisa voltar aos 15 para tentar consertar a vida da irmã. No entanto, Joel invadiu a conta dela no Floguinho e também começou a viajar no tempo.



Prime Video



No século 19, um dos primeiros campeões de boxe assisti seu avô lutar com os próprios punhos e isso o inspirou a construir seu próprio caminho rumo a vitória na Inglaterra.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Pânico



Wham!



Gossip Girl



Meus Sogros Tão Pro Crime



Infiltrada: Golpe de Vingança



Acorda, Carlo! - Temporada 1



O Poder e a Lei - Temporada 2



De Volta aos 15 - Temporada 2



Finalmente Adultos - Temporada 1



Meu Casamento Feliz - Novos Episódios



LEGO: Aventuras na Cidade - Temporada 4



Disney +

Invasão Secreta



Aquamania



Dia de Banho



Figaro e Frankie



A Dança dos Esqueletos



Gretel e o Hamster - Temporada 1



Puppy Dog Pals – Temporada 5



Ginástica Patética / Goofy Gymnastics



Arranhando o Céu / Building a Building



Kizazi Moto: Geração Fogo - Temporada 1



Alice na Doceria das Maravilhas - Temporada 1



Prime Video

Os Iniciados



Alerta Máximo



Velozes e Furiosos 10



Fiel ao Amor - Temporada 1



Takeshi’S Castle - Temporada 1



Rei do Ringue- A História de Jem Belcher



Os Horrores de Dolores Roach - Temporada 1



Star+

Outlander



Synduality: Noir



O Culto Secreto



The Kardashians



A Zone to Defend



Missão Sobrevivência



O Detetive das Sombras



Bleach: Thousand Year Blood-War



The Ashley Madison Affair - Temporada 1



Aeroporto: Estados Unidos - Temporada 4



A Verdade da Mentira: Uma Nova Missão - Temporada 1

