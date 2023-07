K-Pop: shopping de Messejana promove competição de grupos covers

Neste domingo, 16, o Grand Shopping Messejana realiza um encontro de fãs de k-pop. No evento que terá início às 15 horas, o público presente poderá participar de atividades gratuitas planejadas pelos organizadores.

Na programação, brincadeiras interativas e momentos de random play dance – no qual os participantes vão poder dançar as coreografias das músicas mais famosas do k-pop – serão algumas das atrações que vão animar o ambiente.

Com entrada gratuita, o evento de k-pop no Grand Shopping Messejana irá ocorrer no estacionamento do local, onde também terá uma competição de grupos covers, que vão disputar para ganhar os melhores prêmios.

Evento de K-Pop no Grand Shopping Messejana

Quando : domingo, 16, a partir das 15 horas



: domingo, 16, a partir das 15 horas Onde : estacionamento do Grand Shopping Messejana (avenida Frei Cirilo, 3840, Messejana)



: estacionamento do Grand Shopping Messejana (avenida Frei Cirilo, 3840, Messejana) Gratuito



