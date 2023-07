Índia Potira, ex-Chacrete, morre aos 76 anos de idade

Índia Potira era uma das dançarinas do Chacrinha mais famosas na década de 1970; artista morreu aos 76 anos de idade

Maria da Glória Aguiar da Silva, conhecida como Índia Potira, faleceu aos 76 anos de idade. A informação foi confirmada pela família da bailarina em publicação nas redes sociais compartilhada nesta terça-feira, 11.

Reconhecida como uma das dançarinas mais populares do programa comandado por Chacrinha, Índia Potira fez parte do “Cassino do Chacrinha”, ao lado de Rita Cadillac, Estrela Dalva e Vera Furacão, Gracinha Copacabana e Cléo Toda, entre os anos de 1970 e 1978.

De acordo com as informações da família da artista, Índia Potira estava lutando contra um câncer há alguns anos. A artista deixa duas filhas, três netos e três bisnetos.

O velório teve início às 14 horas desta quarta-feira, 12, no Cemitério do Caju, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro.



