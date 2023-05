Veja como harmonizar vinho e pizza perfeitamente

A harmonização de vinhos é uma arte que consiste em combinar sabores e aromas de diferentes vinhos com os pratos que os acompanham. Afinal, a combinação certa é capaz de aprimorar a experiência gastronômica e tornar a refeição ainda mais prazerosa. E, quando o assunto é pizza, esse tema é levado ainda mais a sério.

De acordo com Frederico Nunes, especialista da Porto a Porto, empresa que se destaca no cenário enogastronômico brasileiro, entre as principais características do vinho que influenciam a harmonização, estão o tanino e a acidez. “Taninos são compostos químicos encontrados principalmente na casca, nas sementes e nos engaços das uvas, que conferem ao vinho uma sensação de adstringência, ou seja, de ‘amarração’ na boca. Já a acidez traz refrescância e ajuda na longevidade do vinho“, explica.

Opções para pizzas gordurosas

Nas pizzas, aquelas com mais gordura pedem vinhos com mais taninos. “Isso ocorre porque os taninos ajudam a quebrar a gordura e limpar o paladar, deixando a sensação de boca mais fresca e pronta para a próxima mordida”, diz.

Já vinhos tintos com taninos sedosos, ou seja, aqueles mais frutados e sem presença de madeira, harmonizam melhor com pizzas mais leves. “A pizza Margherita, por exemplo, harmoniza bem com um tinto leve, mas não com um branco de corpo leve, pois, apesar de ser um preparo mais suave, a presença da gordura do queijo já requer um pouco de estrutura”, conta.

Harmonização com vinho branco e espumante

Para pizzas que levam frutos do mar, como a de alici, a sugestão do especialista são vinhos sem tanino e baixa acidez, como os brancos leves. “A acidez dos vinhos brancos e rosès combina perfeitamente com frutos do mar, realçando o sabor desses ingredientes”, afirma.

Já o espumante Cava elaborado pelo método tradicional, o mesmo usado para produzir champanhe, vai bem com todos os tipos de preparos. “O espumante é muito versátil, pois limpa bem o paladar e tem uma acidez alta, podendo harmonizar tanto com pratos leves quanto aqueles mais gordurosos. É o coringa da harmonização devido à sua cremosidade”, esclarece.

Escolha bastante pessoal

Por fim, o especialista reforça que, apesar de haver harmonizações mais indicadas, é sempre importante levar em consideração o gosto pessoal de quem irá consumi-las. “Pessoas têm sensibilidades distintas aos diferentes componentes do sabor e do aroma. As harmonizações, portanto, devem também levar em conta essas preferências”, complementa Frederico Nunes.

Por Fernanda Glinka

