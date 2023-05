Ator Robert De Niro volta a ser pai aos 79 anos

Robert De Niro tornou-se pai novamente, aos 79 anos, anunciou o astro do cinema americano em entrevista recente.

Vencedor de dois Oscars, De Niro corrigiu uma jornalista que sugeriu que ele tinha seis filhos. "Sete, na verdade. Acabo de ter um bebê", disse o ator ao veículo ET Canada, sem revelar o sexo da criança, nem a identidade da mãe. O assessor de De Niro confirmou a notícia à AFP.

O ator tem dois filhos com a primeira mulher, a atriz Diahnne Abbott, e mais dois com a socialite Grace Hightower, de quem se separou em 2018.

De Niro também teve filhos gêmeos com a modelo Toukie Smith, com quem se relacionou no fim dos anos 1980 e começo dos anos 1990.

Atualmente, o ator promove sua nova comédia, "Meu Pai é Um Perigo", com estreia prevista para o próximo dia 26 nos Estados Unidos.

Outros astros de Hollywood e do showbiz que voltaram a ser pais na terceira idade foram George Lucas, aos 69 anos; e Charlie Chaplin e Mick Jagger, ambos aos 73.

