Netflix, HBO Max e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Queremos o Divórcio!" e "And Just Like That...", confira as opções!

Netflix



Uma atriz e um político só querem se divorciar. Mas, com tantos interesses em jogo, o casal vai precisar se unir para conseguir se separar.



​Clique aqui para ver o trailer

HBO Max



"And Just Like That...", acompanhamos como está a vida do trio Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes nos dias de hoje, enfrentando novas crises aos 50 anos, tão ruins quanto ou ainda piores de que as que tinham aos 30.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

A Descoberta Perfeita



O Rei dos Clones



Amor em Foco



Titãs - Temporada 4



Glamorous - Temporada 1



Queremos o Divórcio! - Temporada 1



Influenciadores Offline - Temporada 1



A Ilha da Caveira - Temporada 1



Através da Minha Janela: Além-mar



iNumber Number: O Ouro de Joanesburgo



Na Cola dos Assassinos - Temporada 3



Série Jornadas Supremas Pokémon - Parte 3



Bastidores de uma Conspiração - Temporada 1



Disney +

O Melhor do Mundo

Prime Video

O Pacto



12 Heróis



Barrabrava - Temporada 1



Sou de Virgem - Temporada 1



Renfield: Dando Sangue Pelo Chefe



Um Ano Inesquecível - Primavera



Star+

Outlander



Os Protetores



The Kardashians



Tengoku-Daimaky: Ilusão Celestial



Uma Noite de Crime: A Primeira Noite



Arranha-Céu: Coragem Sem Limite



Bios. Vidas que Marcaram a Sua: Hugo Sánchez



HBO Max

And Just Like That... - Temporada 2

